Россия заходит на задний двор к США. ВС РФ могут появиться в Никарагуа

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях.

Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях.

А депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров ранее внес в парламент законопроект, отменяющий постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы. Постановление было принято в сентябре 1991 года.

В пояснительной записке Федоров пишет, что независимость Литовской Республики в бытность руководителем СССР Горбачева была предоставлена незаконно, с нарушением Конституции Советского Союза и ряда законов.