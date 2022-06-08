08 Июня 2022
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Армия и ВПК В России За рубежом
Главный военно-морской парад, ВМФ (2019) | Фото: Пресс-служба Кремля

Россия заходит на задний двор к США. ВС РФ могут появиться в Никарагуа

Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. 

Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях.

А депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров ранее внес в парламент законопроект, отменяющий постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы. Постановление было принято в сентябре 1991 года.

В пояснительной записке Федоров пишет, что независимость Литовской Республики в бытность руководителем СССР Горбачева была предоставлена незаконно, с нарушением Конституции Советского Союза и ряда законов.

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