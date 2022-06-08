08 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Коридор в больнице (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске больницу оштрафовали на 1,8 млн рублей за сговор на аукционе на поставку лифтов

В Челябинске областную клиническую больницу № 3 оштрафовали на 1,8 млн рублей за участие в антиконкурентном соглашении на аукционе на поставку лифтового оборудования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, между больницей и организацией "Лифтовая компания" и группой компаний "Абсолютные системы" было заключено антиконкурентное соглашение в целях ограничения участия на аукционе других компаний. Они договорились, что заказчик обеспечит победу ГК "Абсолютные системы", а победитель передаст выполнение работ другому участнику сговора. "Лифтовая компания" в аукционе участвовать не могла из-за того, что ее учредитель находился в реестре недобросовестных поставщиков.

Чтобы обеспечить победу в торгах конкретной организации, в техническое задание внесли заведомо невыполнимые условия – короткий срок контракта, класс энергоэффективности лифтового оборудования "А". Однако фактически были установлены лифты класса "В" и заказчик принял эти работы.

Заказчик оплатил работы до их приемки, а сроки исполнения контракта были нарушены.

Добавим, что "Лифтовую компанию" оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Теги: больница, сговор, аукцион,



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