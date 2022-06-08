На Байкале произошло сильное землетрясение

Управления МЧС по Иркутской области и Бурятии сообщили о сильном землетрясении. Эпицентр находился в акватории озера Байкал, толчков, судя по разнящимся данным от регионов, было несколько.

Так, в Иркутской области сообщили, что землетрясение произошло в 20:25 по местному времени в акватории озера в 17 км от поселка Большое Голоустное. В эпицентре магнитуда составила 6,4 балла, в областном центре ощущалось 5 баллов.

"Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

В Бурятии толчки ощущали в 20:24 с эпицентром в 35 км от поселка Посольское. Магнитуду здесь оценили в 5,6 балла.