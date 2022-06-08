08 Июня 2022
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Экономика В России
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В России заключены 100 тысяч социальных контрактов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России заключено более 100 тыс. соцконтрактов. Заключив его, семьи с низкими доходами получают возможность улучшить свое положение.

"Одним из действенных механизмов является так называемый социальный контракт. Заключив его, семьи с низкими доходами получают возможность улучшить свое положение, найти работу, пройти переобучение, открыть дело или развивать подсобное хозяйство. Правительство направляет всем регионам необходимые на предоставление такой поддержки средства. В бюджете на текущий год мы предусмотрели порядка 26 млрд руб. Сейчас уже заключено свыше 100 тыс. контрактов, которые помогут более, чем 300 тыс. россиян", - цитирует ТАСС заявление Мишустина, которое он сделал на церемонии вручения правительственных наград сотрудникам учреждений социальной защиты.

Работа социальных служб постоянно совершенствуется, в России уже наработаны действенные практики, которые доказывают свою пользу и применяются в регионах, запускаются и совершенно новые проекты для повышения качества жизни людей и их семей. Премьер особо отметил несколько проектов, направленных на поддержку людей с ограничениями по здоровью, в том числе детей, семей, в которых воспитываются дети с особенными потребностями.

Теги: Михаил Мишустин, социальный контракт



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