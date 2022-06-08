Челябинская область завоевала 15 наград фестиваля "Российская студенческая весна" для учащихся ссузов

В Челябинске завершился Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" для студентов средних специальных учебных заведений. Команда Челябинской области завоевала 15 наград.

Фестиваль для студентов колледжей и техникумов проводился впервые. Это совместный проект Российского союза молодежи, президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Правительства Челябинской области. В мероприятии приняли участие 2 тыс. конкурсантов из более чем 70 регионов. В столице Южного Урала было представлено более 1200 конкурсных номеров. Лауреатами стали 336 финалистов по девяти творческим направлениям.

На церемонии закрытия фестиваля, которая прошла в ледовой арене "Трактор", губернатор Алексей Текслер поблагодарил всех участников за атмосферу праздника, которую они подарили Челябинску.

"Вы — большие молодцы, хочу поздравить тех, кому удалось взять приз. Хочу, чтобы не расстраивались те, у кого этого не получилось. Считайте, что это просто новый для вас шаг, для того чтобы прийти потом и победить всех! Уверен, у вас это получится! Большое спасибо организаторам, кто нам помогал. В первую очередь Российскому союзу молодежи, президентской платформе "Россия — страна возможностей", министерству просвещения Российской Федерации, министерству культуры Российской Федерации и, конечно, нашему организационному комитету, экспертам, жюри, волонтерам! До свидания, до скорых встреч!" — обратился к студентам Алексей Текслер.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что фестиваль "Российская студенческая весна", который прошел в Челябинске, стал историческим событием, потому что он проводится уже 30 лет, но впервые в формате для учащихся из системы СПО.

"А между прочим, вот уже с 2020 года больше шестидесяти процентов выпускников девятых классов в нашей стране для продолжения своего профессионального трека выбирают именно систему СПО. Поэтому очень знаково, что здесь, на Урале, в Челябинской области, где формируется становой хребет нашей нации, прошло такое замечательное событие", - подчеркнул он.

Студенты колледжей и техникумов смогли проявить себя в творческих номинациях: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, а также в оригинальном жанре, моде, арте и региональной программе. Победители в каждой номинации получили по 100 тыс. рублей, а а победитель региональных программ – 250 тыс. рублей.

"30 лет назад Студвесна начиналась с четырех номинаций и менее 300 участников. А первый фестиваль для студентов СПО сразу взял планку: в девять номинаций и 2000 участников. Эксперты посмотрели 18 полноценных региональных программ (это, по сути, цельные режиссерские постановки, объединяющие концертные номера и творческие работы), и примерно 1200 работ в следующих направлениях: вокал, инструментал, танец, театр, оригинальный жанр, мода, арт и медиа. А поскольку Студенческая весна – это не просто просмотр, это программа выявления и поддержки талантов, то ребята увезут с собой премии на реализацию новых творческих инициатив", – рассказал председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Представители Челябинской области завоевали 15 наград, семь из которых — это первые места, два вторых места, три третьих места, два специальных приза и один гран-при. Так, обладателем гран-при в театральном направлении стала челябинская театральная мастерская "ХарАктер". Южноуральские студенты были отмечены в номинациях "Цирковое искусство", "Искусство сценического костюма", "Народный танец", "Театр малых форм", "Электронная музыка", "Эстрадное пение" и другие. А региональная программа Челябинской области получила спецприз за многожанровость.

Для руководящего состава и представителей профессиональных образовательных организаций на фестивале "Российская студенческая весна" была организована деловая программа. Она включала в себя два блока: мероприятия для региональных представителей Общероссийской общественной организации "Союз директоров средних специальных учебных заведений России" и мероприятия для заместителей директоров профессиональных образовательных организаций по воспитательной и культурно-массовой работе, руководители творческих студий и коллективов.

На церемонии закрытия была ведена и новая традиция – передача специального кубка фестиваля региону, который следующим будет принимать "Российскую студенческую весну". Его специально изготовили златоустовские мастера в технике гравюры на металле с использованием камня серпентинита, который добывается на Южном Урале. В нем использован образ ростка, символизирующего молодое поколение и весну. Этот кубок Алексей Текслер передал заместителю губернатора ХМАО — Югры Владиславу Нигматулину.