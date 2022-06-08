"Автоваз" начал производство "самой дешевой" "Лады"

"Автоваз" запустил конвейер и сразу же приступил к сборке "новой" модели Lada Granta Classic, которая уже стала скандально известна благодаря минимальной комплектации: в ней не будет ни антиблокировочной системы, ни подушек безопасности. Стоимость машины обещают объявить в ближайшее время, но производитель уверен уже сейчас, что "максимально локализованная" (читай – с минимумом иностранных компонентов, которых или нет, или стоят дорого) версия "станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке".

Версию 22-го года "Автоваз" нахваливает. В список стандартного оборудования добавлены "улучшающие дизайн и комфорт системы, которые ранее были характерны только для более высоких версий: это окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал, а в качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски".

Комплектация Classic'22 также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками. Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач.