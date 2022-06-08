На Южном Урале бывшего чиновника осудили за разглашение гостайны

Бывшего чиновника управления по труду и занятости населения Челябинской области приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно за разглашение государственной тайны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Чиновник доверил документы, соответствующие грифу "секретно" и составляющие государственную тайну, подчиненному сотруднику для их копирования. Сотрудник ознакомился с документами и усвоил данные сведения.

По решению суда осужденному запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.