08 Июня 2022
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума начала процесс объединения ПФР и ФСС

Госдума проголосовала в первом чтении за объединение двух из трех внебюджетных фондов – Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Зампред комитета ГД по охране здоровья, депутат фракции КПРФ Алексей Куринный отметил, что объединение фондов основные проблемы в сфере пенсионного обеспечения не решает, хотя вопрос слияния ПФР и ФСС уже назрел: "Мы уже говорили неоднократно о том, что функции фондов сходны. Это, первое, страховая функция, и вторая функция — нестраховая, или функция операторов проведения бюджетных денег".

Экспертная оценка показывает, что 50% функций, которые сегодня выполняет ФСС и Пенсионный фонд, могут быть переведены в электронный вид, подчеркнул парламентарий.

При этом Куринный отмечает, что в законопроекте есть явный изъян – он предполагает и сокращение расходов на обеспечение работы фондов, и одновременно гарантирует сохранение рабочих мест чиновников – а это порядка 130 тыс. человек. "Понятно, что такое количество не нужно", - констатировал он.

В "Справедливой России – За правду" опасаются, что многочисленные проблемы в работе ПФР "переедут" в объединенный фонд. Представитель фракции Андрей Кузнецов напомнил о "пенсионных дворцах", которые стали "спусковым крючком" для процесса объединения: "Проблема приняла такие гипертрофированные формы, что мы с вами на Тверском бульваре видели выставку Пенсионного фонда, где как достижение показывалось, сколько у них помещений в стране, как здорово они их отремонтировали, забывая о том, что все это сделано без спроса людей".

Пенсионный фонд России, ПФР(2017)|Фото: www.pfrf.ru

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сардана Авксентьева ("Новые люди") отметила, что ее фракция поддерживает предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о передаче зданий ПФР на социальные нужды.

Реформа фондов подразумевает их объединение с 1 января 2023 года.

Вводятся единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование – их размер будет установлен в пределах единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов — 30%, свыше установленной единой предельной величины базы — 15,1%.

Поправки в Бюджетный кодекс регламентируют распределение страховых взносов, уплаченных плательщиками. В Фонд пенсионного и социального страхования на обязательное пенсионное страхование — 72,8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 8,9%. В Фонд обязательного медицинского страхования — 18,3%.

Теги: пфр, фсс, объединение, первое чтение, госдума



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