08 Июня 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
злая собака (2013) | Фото:

В Тюменской области хозяин алабая, напавшего на ребенка, выплатит компенсацию

В Бердюжском районе суд взыскал с хозяина алабая, искусавшего женщину и ребенка 80 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

На людей собака напала 6 февраля текущего года. Пес освободился от привязи и выбежал за ограду дома. Первым пострадал ребенок - собака покусала ему ноги, а после набросилась на женщину, которая также проходила мимо. В судебном решении отмечается, что пострадавшие получили "телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью".

Прокурор района обратился с исками к хозяину собаки о взыскании компенсации морального вреда в пользу женщины и родителей ребенка. В судебном заседании хозяин собаки исковые требования признал в полном объеме, с него взыскана компенсация за причиненный моральный вред на общую сумму 80 000 рублей.

Решения вступили в законную силу.

Теги: алабай, собака, укусы, компенсация



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