"Единоросс" внес в Госдуму законопроект об отмене признания независимости Литвы

Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров внес в парламент законопроект, отменяющий постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы. Постановление было принято в сентябре 1991 года.

В пояснительной записке Федоров пишет, что независимость Литовской Республики в бытность руководителем СССР Горбачева была предоставлена незаконно, с нарушением Конституции Советского Союза и ряда законов.

Далее депутат указывает на поправку в Конституцию России, внесенную в 2020-м, согласно которой РФ является правопреемником СССР. Федоров считает, что постановление подлежит отмене.

Федоров не пишет, что следует сделать после отмены постановления и какой статус получит Литва, если коллеги поддержат его законопроект. Он считает, что отмена постановления "не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия актов федерального законодательства", а также не приведет к дополнительным расходам из бюджета России.