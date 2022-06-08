В России проходит испытания новая вакцина от оспы - Минздрав

В России идут испытания новой вакцины от оспы и лекарств для ее лечения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с коллегами из стран ШОС. Он не стал уточнять, каковы результаты тестирования этих препаратов и когда можно ожидать начало продаж.

Ранее Роспотребнадзор заверил, что существующая вакцина против натуральной оспы эффективна также против оспы обезьян, вспышка которой сейчас наблюдается в Северной Америке и Европе.