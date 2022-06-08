08 Июня 2022
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В России проходит испытания новая вакцина от оспы - Минздрав

В России идут испытания новой вакцины от оспы и лекарств для ее лечения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с коллегами из стран ШОС. Он не стал уточнять, каковы результаты тестирования этих препаратов и когда можно ожидать начало продаж.

Ранее Роспотребнадзор заверил, что существующая вакцина против натуральной оспы эффективна также против оспы обезьян, вспышка которой сейчас наблюдается в Северной Америке и Европе.

Теги: оспа, прививка, вакцина, лечение, минздрав



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