Пленённые на Украине моряки находятся на судах, выставленных на торги, - Москалькова

Моряки, удерживаемые на Украине, находятся на судах, выставленных на торги, они должны покинуть их после продажи новому собственнику.

"Позавчера я говорила с капитаном корабля "Челси", их – шесть человек, есть одна женщина (повар), в основном, это люди, которым под 60 лет. И, конечно, настроения у них, если не панические, то на грани", - сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации, где представила свой доклад за 2021 г., её слова приводит РИА Новости.

Им не дают возможности выйти за пределы корабля – стоят вооруженные люди, пограничники, они покупают продукты через посредников, просто добрых людей, которых просят принести им поесть.

"Вызвать "скорую" проблематично, но ещё более усугубляется ситуация тем, что этот корабль, как и другие российские корабли, сегодня выставлены на торги. И как только они будут проданы другому собственнику, этим людям надо покинуть корабль", - сказала Москалькова.