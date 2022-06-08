08 Июня 2022
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Общество Украина
Татьяна Москалькова, Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Пленённые на Украине моряки находятся на судах, выставленных на торги, - Москалькова

Моряки, удерживаемые на Украине, находятся на судах, выставленных на торги, они должны покинуть их после продажи новому собственнику.

"Позавчера я говорила с капитаном корабля "Челси", их – шесть человек, есть одна женщина (повар), в основном, это люди, которым под 60 лет. И, конечно, настроения у них, если не панические, то на грани", - сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации, где представила свой доклад за 2021 г., её слова приводит РИА Новости.

Им не дают возможности выйти за пределы корабля – стоят вооруженные люди, пограничники, они покупают продукты через посредников, просто добрых людей, которых просят принести им поесть.

"Вызвать "скорую" проблематично, но ещё более усугубляется ситуация тем, что этот корабль, как и другие российские корабли, сегодня выставлены на торги. И как только они будут проданы другому собственнику, этим людям надо покинуть корабль", - сказала Москалькова.

Теги: Татьяна Москалькова, уполномоченный про правам человека, моряки, плен



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