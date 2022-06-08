Свердловский областной суд изменил приговор экс-депутату Плаксину

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу экс-депутата Екатеринбургской городской думы и застройщика Игоря Плаксина. Приговор ему был изменен.

Напомним, в сентябре 2021 года Чкаловский районный суд уральской столицы признал Плаксина виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Первый относится к 2016 году: тогда застройщик похитил более 250 млн рублей, собранных за работы по реконструкции "Завода "Пластмасс" в Копейске Челябинской области.

Второй эпизод касается так и недостроенных ЖК "Первый Николаевский" и "Новый Уктус": более 750 человек инвестировало в строительство комплексов, но своих квартир так не дождалось. Ущерб по этому эпизоду оценили больше чем в 2 млрд рублей.

Игорь Плаксин получил шесть лет в колонии общего режима. Однако с приговором не согласился адвокат обвиняемого и обжаловал его в Свердловский областной суд. В своей жалобе и дополнении к ней защитник ссылался на то, что в действиях Плаксина нет составов преступлений, а суд якобы неверно оценил доказательства по делу.

Видео предоставлено Свердловским областным судом

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, апелляция была рассмотрена и приговор изменен. Так, суд незначительно снизил установленную сумму ущерба по второму эпизоду и снизил на месяц срок по преступлению в отношении дольщиков.

В итоге общий срок наказания для Плаксина составил 5 лет и 11 месяцев. Как отметили в суде, в остальной части приговор оставлен без изменения и уже вступил в силу.