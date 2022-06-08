Свердловский областной суд изменил приговор экс-депутату Плаксину

08 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Свердловский областной суд изменил приговор экс-депутату Плаксину

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу экс-депутата Екатеринбургской городской думы и застройщика Игоря Плаксина. Приговор ему был изменен.

Напомним, в сентябре 2021 года Чкаловский районный суд уральской столицы признал Плаксина виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Первый относится к 2016 году: тогда застройщик похитил более 250 млн рублей, собранных за работы по реконструкции "Завода "Пластмасс" в Копейске Челябинской области.

Второй эпизод касается так и недостроенных ЖК "Первый Николаевский" и "Новый Уктус": более 750 человек инвестировало в строительство комплексов, но своих квартир так не дождалось. Ущерб по этому эпизоду оценили больше чем в 2 млрд рублей.

Игорь Плаксин получил шесть лет в колонии общего режима. Однако с приговором не согласился адвокат обвиняемого и обжаловал его в Свердловский областной суд. В своей жалобе и дополнении к ней защитник ссылался на то, что в действиях Плаксина нет составов преступлений, а суд якобы неверно оценил доказательства по делу.

Видео предоставлено Свердловским областным судом

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, апелляция была рассмотрена и приговор изменен. Так, суд незначительно снизил установленную сумму ущерба по второму эпизоду и снизил на месяц срок по преступлению в отношении дольщиков.

В итоге общий срок наказания для Плаксина составил 5 лет и 11 месяцев. Как отметили в суде, в остальной части приговор оставлен без изменения и уже вступил в силу.

Теги: Плаксин, застройщик, приговор, облсуд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети