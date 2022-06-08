В Кремле заявили, что "продовольственный кризис в мире начался не из-за Украины"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что ситуация на Украине не стала причиной продовольственного кризиса в мире, зерна в стране "гораздо меньше", чем заявляют в Киеве.

"Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы. Второе. Наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна. Это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса, который уже начался, всемирный", - цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что "не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире".

"Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира", - заключил пресс-секретарь.

Комментируя вопрос о возможности посредничества третьих стран для открытия специальных коридоров для вывоза зерна с Украины, Песков обратил внимание, что для этого необходимо "понять позицию украинской стороны".

"Чтобы что-то рассматривать, наверное, украинская сторона должна сказать, что им нужно, хотят ли они, вообще, это зерно куда-то отправлять", - подытожил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой заявил, что Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции.