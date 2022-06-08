08 Июня 2022
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Общество В России Москва
Дмитрий Глуховский (2022) | Фото: Александр Щербак/ТАСС

Из репертуара Театра им. Ермоловой пропал спектакль по роману Глуховского

Из репертуара столичного Театра им. Ермоловой пропал спектакль "Текст" по одноименному роману писателя Дмитрия Глуховского. Накануне СМИ сообщили, что Глуховского, выступившего против спецоперации РФ на Украине, заочно арестовали по делу о дискредитации ВС РФ.

"Вчера ещё играли его — а после окончания собрали за кулисами артистов и обьявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы! Flash forward into the past", - сообщил Глуховский в соцсетях.

"Текст" шел в театре с 2018 года, а сам роман вышел в 2017 году. В 2019 году был снят одноименный фильм с Александром Петровым в главной роли (кассовые сборы $6,3 млн).

Теги: дмитрий глуховский, театр им. ермоловой, репертуар



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