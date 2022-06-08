Легче отдать 150 рублей за такси: петербуржцы недовольны вторым этапом реформы транспорта

Проводимая Смольным транспортная реформа продолжает провоцировать негативные настроения в обществе. Второй этап новой модели транспортного обслуживания стартовал неделю назад. Несмотря на это, в Петербурге так и не решили проблемы с оплатой проезда, столпотворениями людей, которые не могут дождаться вышедших на замену «маршруткам» социальных автобусов, и прочие неудобства.

Городские активисты пообщались с петербуржцами на тему реформы транспорта. Люди сходятся во мнении, что новая система проезда вызывает только раздражение.

«Это ужасно. Нужно, чтобы добавили автобусов. Пусть маршрутки вернут, нам нужны свободные автобусы», — сказала респондентка.

Отдельного внимания заслуживает то, что горожан должным образом не информируют о маршрутах и времени движения вышедших на дороги новых автобусов. Некоторые петербуржцы могут воспользоваться сервисом «Яндекс.Карты», чтобы узнать точную информацию о том или ином маршруте. Однако тем, кто не имеет в наличии соответствующих приложений, остается только спрашивать у прохожих.

Еще один участник опроса рассказал, что время ожидания новых автобусов значительно увеличилось. По его словам, время проезда до дома также выросло. Одна из причин образовавшейся ситуации заключается в нарушенном интервале движения транспорта.

«Стало гораздо дольше. Особенно обратный путь домой. Примерно на 20 минут. Факт. <…> Надо откорректировать, отрепетировать ее (реформу транспорта, - прим. ред) ход», — сказал мужчина.

О недостатках транспортной реформы с точки зрения увеличения время езды на общественном транспорте рассказал и другой респондент.

«Время (ожидания автобуса, - прим. ред) увеличилось. Если бы транспорт ходил чаще, было бы лучше», — убежден петербуржец.

Один из участников опроса «Города перемен» также рассказал, что негативно оценивает транспортную реформу. Он отметил, что зачастую приходится добираться но нужного пункта назначения на такси.

«Я вот ждал (автобус, - прим. ред) и поэтому решил такси вызвать. К тому же в автобусах много людей. Они заходят, и там нет места, чтобы войти, а если заходишь, то потеешь. Легче 150 рублей отдать и доехать с кайфом», — добавил он.

С 1 апреля в Петербурге действует новая модель транспортного обслуживания. В рамках проекта изменили ряд городских маршрутов, упразднили систему наличной оплаты проезда и запустили процесс замены автопарка общественного транспорта. Однако буквально с первых дней запуска реформы жители города столкнулись с проблемами и неудобствами при перемещении по Северной столице. Неделю назад, 1 июня, начался второй этап реформы, к которому город, очевидно, также не подготовился.