08 Июня 2022
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Наука и техника Ямало-Ненецкий АО
(2022) | Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Ямала&quot;

На Новопортовском месторождении опробовали систему автоматического контроля безопасности при бурении

"Газпромнефть-Ямал" испытал на Новопортовском месторождении инновационную систему, обеспечивающую контроль за соблюдением техники безопасности при эксплуатации буровой установки.

Как рассказали Накануне.RU в компании, система позволяет своевременно выявлять нарушения и оперативно на них реагировать. Это достигается благодаря использованию программно-аппаратного комплекса с искусственным интеллектом – он собирает и анализирует данные с видеокамер и датчиков, размещенных на буровой установке. Все нарушения автоматически фиксируются в электронном журнале.

"Несмотря на то, что буровые установки оборудованы камерами видеонаблюдения, отдельные нарушения могут остаться незамеченными, если мониторинг ведет человек. Цифровой контроль позволяет избежать погрешностей и гарантировать максимальный результат. К тому же в автоматическом режиме нарушение не только фиксируется, но и архивируется. Следовательно, мы получаем больше материалов для анализа, позволяющего принять превентивные меры для снижения производственных рисков", – пояснил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

Цифровую платформу разработала отечественная IT-компания NVI Solutions. Ее руководитель Филипп Беляев констатирует: индустриальные системы видеоаналитики все более востребованы нефтяными компаниями и подрядными организациями, предъявляющими высокие требования к охране труда. "Благодаря внедрению новейших технологий "Газпром нефть" является одним из лидеров в области применения международных стандартов безопасной работы", – отметил он.

(2022)|Фото: пресс-служба "Газпромнефть-Ямала"

Тестирование новой системы подтвердило, что она способна автоматически обнаруживать любые нарушения в круглосуточном режиме. В "Газпромнефть-Ямале" рассматривают возможность применения инновации не только на буровых установках, но и на других производственных объектах.

Напомним, Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших на полуострове Ямал. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата и более 320 млрд кубометров газа.

Теги: Газпромнефть-Ямал, автоматический контроль безопасности



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