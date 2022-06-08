В Тобольске чиновника будут судить за растрату бюджетных миллионов

В Тобольске бывший директор муниципального предприятия "Паритет" предстанет перед судом за присвоение и растрату 3,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Его обвиняют в присвоении и растрате, совершенных с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также в легализации преступных доходов. По версии следствия, в 2017 - 2020 гг обвиняемый исполнял за счет средств предприятия личные денежные (налоги, коммунальные платежи), оплачивал проведение корпоративных праздников, а также заключал фиктивные договоры аренды принадлежащей ему техники.

Кроме того, с целью легализации части похищенных денежных средств в сумме 1,4 млн рублей злоумышленник совершил фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных ему организаций. На имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.