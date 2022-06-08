Путин не будет проводить традиционную "Прямую линию" с россиянами в июне

В июне Кремль не будет проводить традиционную "Прямую линию" президента с россиянами, мероприятие состоится не раньше июля, а вообще конкретные сроки еще не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также опроверг информацию о том, что Путин во время "Прямой линии" будет общаться с жителями Донбасса. Единственное, что сообщил представитель Кремля – "рутинная подготовка" к "Прямой линии" ведется.