Прокурор просит 14 лет колонии для депутата Госдумы Белоусова за взятку

Гособвинение просит приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

Маргарите Бутаковой, с учетом возраста 80 лет и наличия хронических заболеваний, прокурор просит назначить 4 года колонии общего режима со штрафом в размере 500 млн рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, Белоусов и Бутакова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд руб. Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности.