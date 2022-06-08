08 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Прокурор просит 14 лет колонии для депутата Госдумы Белоусова за взятку

Гособвинение просит приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере.

Маргарите Бутаковой, с учетом возраста 80 лет и наличия хронических заболеваний, прокурор просит назначить 4 года колонии общего режима со штрафом в размере 500 млн рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, Белоусов и Бутакова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд руб. Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности.

Теги: Вадим Белоусов, Маргарита Бутакова, уголовное дело, взятки, суд,



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