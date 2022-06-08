Песков – о медведевском "посте ненависти": "Это выражение личного отношения"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал резкие слова экс-президента Дмитрия Медведева в адрес "врагов России" "личным отношением".

Напомним, накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ опубликовал в Telegram резкий пост. "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - написал Медведев. Хотя он не называет адресатов своего послания, многие подумали, что экс-президент подразумевает "коллективный запад".

"Запись, о которой вы говорите, написана от первого лица. Это выражение личного отношения к враждебным проявлениям в отношении нашей страны. Это настолько резкие недружественные проявления, что требуют резкой реакции, и она вполне понятна и объяснима", - заявил журналистам Песков по поводу этого поста.

На западе, кстати, тоже пост прокомментировали. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью агентству АНСА заявил о "серьезности и опасности" слов Медведева. "Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - говорит Ди Майо.