Неизвестные взломали радио "Коммерсант FM" и пустили в эфир гимн Украины

Неизвестные взломали в среду онлайн-эфир радиостанции "Коммерсант FM".

Вместо новостей в эфире, доступном в мобильной версии сайта радио, играют по кругу гимн Украины, песня группы "Ногу свело", за которую полиция уже начала проверку фронтмена коллектива Максима Покровского по статье о дискриминации ВС РФ, а также народная украинская песня "Червона калина".

Как отмечает Telegram-канал "Осторожно, новости", взломана только мобильная версия эфира, в эфире на радиоволнах идет стандартный набор передач.

Главред "Коммерсантъ FM" Алексей Воробьев подтвердил взлом, но исключил причастность своих сотрудников к этому.

"Я лишь могу подтвердить [взлом]. Сейчас мы разбираемся с этим, технические специалисты ведут работу. Надеемся, что в ближайшее время все будет восстановлено. Мне сложно ответить на технические вопросы. Технические специалисты разбираются с этим", - сказал главный редактор "Газете.ру".