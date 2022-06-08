Правительство Челябинской области и Корпорация МСП расширят доступность мер поддержки для бизнеса

В Челябинской области доступность мер поддержки для предпринимателей и самозанятых повысят с помощью Цифровой платформы, которую разработало Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП. Губернатор региона Алексей Текслер и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве.

В Челябинской области в этом году предприниматели области уже получили на МСП.РФ около 5 тысяч услуг и сервисов. В рамках подписанного соглашения охват предпринимателей и самозанятых мерами поддержки будет увеличен.

"Наша задача - это расширение сотрудничества с Корпорацией МСП для оказания максимальной поддержки региональному малому и среднему бизнесу, причем во всех сферах. Это комплексное соглашение. Оно учитывает, как дополнительные возможности в части получения конкретных мер поддержки, так и нефинансовую поддержку в виде обучения, методологического сопровождения со стороны Корпорации", - рассказал Алексей Текслер.

Александр Исаевич отметил, что в Челябинской области уделяется огромное внимание поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом свидетельствует улучшение позиции региона в рейтинге инвестиционного климата.

"Нужна консолидация совместных сил для того, чтобы большее количество предпринимателей могли получить как финансовую, так и нефинансовую поддержку. Наша задача - донастраивать существующие инструменты, получать обратную связь, где мы можем быть полезнее, чтобы предприниматель мог максимально использовать всю палитру мер, которые принимает правительство", - отметил он.

По мнению главы Корпорации МСП, для бизнеса в сложившейся ситуации необходимы финансовые меры поддержки. В настоящий момент для предпринимателей действует три антикризисных программы кредитования. В случае, если у компании недостаточно залога, чтобы получить кредит, можно воспользоваться "зонтичным" поручительством, которое покроет до 50% риска. В Челябинской области с момента запуска этого механизма 245 предпринимателей уже привлекли более 2,4 млрд рублей кредитных средств под "зонтичные" поручительства.

По программе стимулирования кредитования южноуральский малый и средний бизнес смог привлечь почти 2 млрд рублей с начала года. Всего в этом году почти триста предпринимателей области благодаря гарантиям и поручительствам в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) получили финансовую поддержку в виде кредитов на общую сумму более 4,7 млрд рублей.

Губернатор Алексей Текслер уделяет повышенное внимание развитию малого и среднего бизнеса в регионе. На поддержку бизнеса в дополнение ко всем существующим сегодня мерам из бюджета области направлено более 750 млн рублей. Власти региона рассчитывают, что малый и средний бизнес будет драйвером развития, в том числе в решении вопросов импортозамещения. Уже сейчас доля малого и среднего предпринимательства в внутреннем региональном продукте составляет более 30%.

"Сегодня надо шире смотреть на задачи поддержки бизнеса, оказывать помощь не только в части оборотного капитала, но в реализации разного рода инвестиционных программ", - считает губернатор.

Как отметила министр экономического развития области Наталья Лугачева, поддержка малого и среднего бизнеса всегда была и остается одним из приоритетов деятельности правительства Челябинской области, так как в этом сегменте занят почти каждый третий экономически активный житель региона. "Буквально на прошлой неделе депутатами ЗСО единогласно были поддержаны инициативы губернатора области по снижению фискальной нагрузки на бизнес, которые позволят только в текущем году оставить в обороте компаний почти полмиллиарда рублей", - подчеркнула она.

С начала года в Челябинской области в центр "Мой бизнес" уже обратились более 4,3 тыс. предпринимателей. За поддержкой в центр обращаются не только предприниматели и самозанятые, но и те, кто только планирует начать свое дело. Самыми востребованными инструментами поддержки у южноуральского бизнеса являются программы кредитования. Индивидуальный предприниматель Надежда Суханова, открывшая ИП только несколько месяцев назад, смогла получить заем на развитие бизнеса. Она занимается поставкой овощей в различные организации.

"Банки работают только с организациями, которым уже более года. То есть у которых есть балансы, у которых есть отчетность и оплаты по налогам. Получить кредит молодым компаниям при таких условиях просто нереально. Поэтому центр "Мой бизнес" - это шанс. Я там получила микрозаем в 250 тысяч рублей. И уже обсуждаем дальнейшие планы – я планирую расширяться и "Мой бизнес" готов мне помочь в этом", - рассказала она.