08 Июня 2022
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Общество Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Библиотека туристических открытий будет создана в Новосибирской области

Библиотека туристических открытий, станция водоочистки и новая амбулатория: Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время личного приёма в приёмной Президента России в СФО рассмотрел обращения жителей Коченёвского, Маслянинского, Тогучинского и Новосибирского районов. Главные темы – строительство и ремонт социальных объектов, обеспечение населённых пунктов области чистой питьевой водой.

андрей травников, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Суенгинский водопад, Барсуковские пещеры, Пихтовый гребень, – всё это не только туристические достопримечательности Маслянинского района, но и название залов модельной библиотеки, которую отремонтируют в посёлке Маслянино в рамках нацпроекта «Культура» благодаря поддержке региональных властей.

С просьбой оказать содействие в капитальном ремонте помещений и создании модельной библиотеки обратились представители Совета общественных организаций района.
Залы модельной библиотеки будут связаны с достопримечательностями и особенностями района: «Барсуковские пещеры», «Елбанский ельник», «Суенгинский водопад», «Пихтовый гребень», «Золотые россыпи», «Льняное поле» и другие.

новосибирск, личный прием, проект, дизайн(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, дизайн-проектом предусмотрены зоны индивидуального чтения и группового общения для всех возрастных категорий, социальной адаптации и реабилитации с доступом к современным информационным ресурсам. Обновленная библиотека, которая должна открыться уже в сентябре этого года, поможет не только узнать много нового о районе как его жителям, так и гостям, но и привлечь новых посетителей. Сейчас библиотеку посещает почти четыре тысячи человек, в районе уверены: благодаря созданию модельной библиотеки это число может вырасти в два раза.

В посёлке Коченёво после строительства комплекса объектов водоочистки и водоподготовки вырастет уровень обеспеченности жителей чистой питьевой водой, соответствующей всем нормативным требованиям. Проект будет реализован уже в этом году.

«Задача: чтобы всё было выполнено в срок и качественно. Объём работ на год описан, можете вести общественный контроль», – обратился к заявителю – председателю Совета отцов Коченёвского района Максиму ПановуАндрей Травников. Планируемый срок завершения работ по всем этапам строительства объекта – до 31 октября 2023 года.

андрей травников, новосибирск, личный прием(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также Губернатор обсудил с председателем Совета отцов Коченёвского района вопросы обеспечения безопасности детей в период летних каникул. В районе этому вопросу уделяют повышенное внимание. Во-первых, представители Совета отцов проверяют водоёмы, детские площадки, строительные площадки, заброшенные здания, устраняя выявленные недочёты либо собственными силами, либо с помощью администрации рабочего посёлка. Во-вторых, в течение всего года в местных ДК проходят тематические лекции, встречи: безопасность на воде, осторожное обращение с огнем и электричеством, другие.

Во время личного приёма глава региона также рассмотрел вопросы проведения капитального ремонта МКОУ «Шахтинская средняя школа» в посёлке Шахта Тогучинского района (ремонт должен быть завершён к концу августа 2023 года) и строительства врачебной амбулатории на станции Мочище Новосибирского района, а также транспортной доступности новой амбулатории, организация остановки общественного транспорта рядом с ней. Глава региона обозначил сроки министерству строительства и министерству здравоохранения региона.

Теги: библиотека туристических открытий, личный прием, андрей травников, станция водоочистки



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