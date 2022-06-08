На аренду жилья у россиян уходит до 47,2% от зарплаты

На аренду жилья в среднем у россиян уходит 47,2% от зарплаты.

В некоторых регионах показатель значительно выше, свидетельствуют данные исследования BusinesStat, с которым ознакомились "Известия". Например, в Крыму он составляет 75,8%. В целом наиболее низкая доступность съемного жилья фиксируется в регионах с развитым туризмом. Помимо Крыма это Краснодарский край (72,2%), Севастополь (72,8%) и Калининградская область (74,8%).

Самое дешёвое съёмное жильё – в северных регионах с высокими зарплатами. Например, в Чукотском автономном округе ставка аренды составляет 24% от средней зарплаты. Далее следует Ненецкий автономный округ с показателем 31,6%.