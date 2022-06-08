Регионы могут сами принимать решение о проведении на выборах в сентябре многодневного голосования - ЦИК

Центральная избирательная комиссия России сегодня согласовала все семь заявок от регионов на проведение в сентябре дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В число претендентов вошли Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области. Они смогут использовать федеральную платформу для ДЭГ. Также своей собственной платформой может воспользоваться Москва.

В Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях ДЭГ будет использоваться на выборах губернаторов и других совмещенных с ними кампаниях. В Калуге довыберут депутата гордумы, в Курске и Пскове – депутатов городского собрания,

Также глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что регионы могут сами принимать решение о проведении на выборах-2022 многодневного голосования.

Коммиссия утвердила и сами требования к проведению ДЭГ. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что "документы подготовлены с учетом замечаний экспертов и представителей политических партий". "Замечания поступили от трех партий – в основном они учтены", - добавил Булаев.