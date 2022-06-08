Житель Екатеринбурга оштрафован на 120 тысяч за угрозы расправой инспекторам ДПС

Житель Екатеринбурга осужден за оскорбления и угрозы инспекторам ДПС. Он заплатит крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, все случилось утром 21 января в городе Реж. Инспекторы несли службу и их внимание привлек автомобиль "Мазда СХ-5", которым управляла молодая женщина. В ходе проверки документов у автоледи были выявлены признаки опьянения. Когда на нее стали составлять протокол, сидевший в салоне мужчина начал вести себя агрессивно, размахивать руками и выражаться отборной бранью в адрес инспекторов.

Полицейские доставили водителя в медучреждение для освидетельствования на опьянение. Уже в больнице пассажир продолжил угрожать расправой сотрудникам ДПС в присутствии находившихся поблизости людей.

В отношении буйного мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал 32-летнего жителя Екатеринбурга виновным в оскорблениях и угрозах представителям власти. Ему назначен штраф в 120 тысяч рублей.

Что касается сидевшей за рулем женщины, то ее лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.