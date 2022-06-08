08 Июня 2022
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Экономика В России
Авиакомпания Citrus (2021) | Фото: пресс-служба S7

S7 замораживает создание бюджетной авиакомпании Citrus

Группа S7 – крупнейшая частная авиакомпания России – объявила о заморозке проекта по запуску лоукостера Citrus, первые полеты которого должны были начаться этим летом.

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года", - цитируют "Известия" представителя компании.

Пока персонал Citrus продолжит работу в группе, в том числе сотрудники будут выполнять рейсы авиакомпании "Глобус", на базе которой предполагалось запустить лоукостер. Сейчас в парке Citrus есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта.

Накануне стало известно, что S7 отказывается из-за нехватки средств от реализации космической программы – разработки легкой ракеты-носителя и проекта "Морской старт".

Теги: s7, citrus, лоукостер, заморозка



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