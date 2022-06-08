08 Июня 2022
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Экономика В России Москва
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Узаконено право самозанятых на товарный знак

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении круга правообладателей товарных знаков. Закон вводит обязательную государственную регистрацию залога исключительного права на зарегистрированные в Роспатенте программы для ЭВМ или базы данных.

Согласно закону, пишет "Интерфакс", право на товарный знак может принадлежать не только юрлицам, но и гражданам, в том числе осуществляющим отдельные виды предпринимательской деятельности без образования юрлица и без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – самозанятым гражданам.

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Теги: Товарный знак, самозанятые



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