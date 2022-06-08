Обвиняемый устроил стрельбу в суде Ростова-на-Дону, ранен конвоир

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону сегодня произошла стрельба.

48-летнего Ивана К. привезли на заседание суда, в котором он участвует в качестве обвиняемого. Мужчину вели от автозака в здание, когда он с заточкой напал на конвоира и выхватил у него пистолет. Нападавший ранил пристава в руку, после был задержан. Пострадавшему сейчас оказывают медицинскую помощь.

По данным Telegram-канала "112", Иван К. в 2018 году покушался на жизнь инкассаторов – он бросил в них гранату и начал стрелять. Тогда инкассаторы оказали сопротивление, нападавший скрылся, а через год снова попытался устроить нападение на инкассаторскую экспедицию, но также потерпел неудачу.