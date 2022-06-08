Депутат: лес на Уктусе хотят вырубить ради строительства термального комплекса

В Екатеринбурге планируют вырубить лес на Уктусе ради строительства термального комплекса. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев.

"На Уктусе очередная горячая точка. "Баден-Баден" начал вбивать сваи для нового забора вокруг участка, непосредственно примыкающего к термальному комплексу. Лес на участке планируется к вырубке, для этого земля волшебным образом была выведена из категории особо охраняемой территории природного значения. Оснований для межевания и изменения статуса участка нет никаких. Там точно такой же уникальный лес, что и во всем остальном парке", - написал Ивачев на своей странице в соцсети.

Коммунист добавил, что уже обратился в прокуратуру и Минприроды Свердловской области, чтобы "остановить этот коммерческий вандализм".

Напомним, в марте в администрации города должны были пройти общественные слушания, которые могли решить судьбу лесопарка на Уктусе. По данным Свердловской КПРФ, часть земли планировалось исключить из зоны особо охраняемых природных территорий ради строительства автодороги к термальному комплексу "Баден-Баден", что повлекло бы вырубку лесных насаждений.

Однако затем общественные слушания по Уктусу были отменены. В мэрии Екатеринбурга объяснили это тем, что "строительство любого инфраструктурного объекта, особенно в лесной зоне, требует повышенного внимания и детальной проработки".