В центре Москвы обрушились строительные леса, один человек госпитализирован

В центре Москвы – у особняка в Леонтьевском переулке – произошло обрушение строительных лесов. По данным столичной прокуратуры, госпитализирован один человек, это строитель, который в момент обрушения находился рядом со зданием и просто не успел убежать – лишь поднял голову и увидел летящие на него конструкции.