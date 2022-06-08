В центре Москвы обрушились строительные леса, один человек госпитализирован
В центре Москвы – у особняка в Леонтьевском переулке – произошло обрушение строительных лесов. По данным столичной прокуратуры, госпитализирован один человек, это строитель, который в момент обрушения находился рядом со зданием и просто не успел убежать – лишь поднял голову и увидел летящие на него конструкции.
"Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа", - сообщили в надзорном ведомстве.