Собянин выделил сотни миллионов на финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин своим постановлением выделил деньги на финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ, сообщает официальный портал главы города.

Дополнительные средства – 409 млн руб. - выделят из резервного фонда, предусмотренного в городском бюджете на 2022 г. Увеличение позволит полностью обеспечить предоставление льгот по оплате взноса на капитальный ремонт гражданам из числа инвалидов I и II групп (в том числе детей-инвалидов).

Кроме того, дополнительно выделенные средства будут направлены инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, пострадавшим вследствие воздействия радиации, и проживающим в ТиНАО. Им предоставят льготы по оплате тепловой энергии в части потребления сверх установленных нормативов.