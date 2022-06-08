Москва гарантирует, что не воспользуется ситуацией, если Киев разминирует порты для вывоза зерна – Лавров

Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции, заявил министр иностранных дел РФ на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой. Он добавил, что Москва готова оформить "тем или иным способом" гарантии по разблокировке портов.