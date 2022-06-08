08 Июня 2022
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Политика В России За рубежом Украина
(2005) | Фото: ДМИТРИЙ ПЛЕНКИН www.itogi.ru

Москва гарантирует, что не воспользуется ситуацией, если Киев разминирует порты для вывоза зерна – Лавров

Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции, заявил министр иностранных дел РФ на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой. Он добавил, что Москва готова оформить "тем или иным способом" гарантии по разблокировке портов.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова организовать встречу РФ, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза зерна из украинских портов. Россия готова к проведению такой встречи, добавил Лавров.

Теги: разминирование портов, зерновой коридор, черное море, сергей лавров, переговоры



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