Лавров: "Требование Киева отвести войска РФ за линию 24 февраля – "несерьезный подход"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз отметил, что встрече президентов РФ и Украины должна предшествовать работа переговорщиков. А она сейчас не ведется.

"Требования Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля - это несерьёзный подход, полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта в Стамбуле. Такие метания мы наблюдаем ежедневно несколько раз и исходим из того, что сначала переговорные команды должны возобновить работу. Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца – с середины апреля, когда они изменили свои же собственные подходы, озвученные в Стамбуле, которые мы готовы были принять за основу", - заявил Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Турции Мавлютом Чавушоглу.