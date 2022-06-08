Есть надежда на возобновление переговоров между Россией и Украиной – МИД Турции

В Анкаре завершились переговоры глав министерств иностранных дел России и Турции. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу по итогам встречи прокомментировал главную тему – ситуацию на Украине.

"Заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между РФ и Украиной", - заявил министр иностранных дел Турции.

Его российский коллега Сергей Лавров был более осторожен в высказываниях. Он назвал встречу полезной и добавил, что "российская специальная военная операция на Украине продвигается по плану и достигнет своих целей".

Активно обсуждалась идея создания "зернового коридора" в Черном море для вывоза морским путем украинского зерна. Турция, по словам Чавушоглу, считает план реалистичным. Он добавил, что механизм обсуждается с участием ООН, России, Украины и Турции. Лавров сообщил, что российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна. "По данным турецкой стороны, Украина готова обеспечивать проход судов через заминированные воды", - отметил Лавров.

Глава российского МИДа также добавил, что "ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису, но ЕС рисует из неё "катастрофу вселенского масштаба".