Венгрия не будет поддерживать санкции, угрожающие газоснабжению страны

Венгрия не будет поддерживать санкции, которые угрожают газоснабжению страны.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Венгрия заявила о том, готова наложить вето на возможное решение ЕС о введении нефтяного эмбарго против России. По словам министра венгерского Кабинета министров Гергеля Гуляша, Будапешт не позволит распространить санкции ЕС против России на сферу энергетики. Так как для этого нужно согласие всех 27 стран-членов ЕС, попытки Еврокомиссии будут безрезультатны. К тому же российский газ и нефть закупают ещё девять европейских стран, хотя их лидеры об этом не говорят, добавил Гуляш.