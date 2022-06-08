У 70% переболевших COVID-19 на диспансеризации выявляют сердечно-сосудистые болезни – Минздрав

У большинства граждан, переболевших ковидом, во время диспансеризации обнаруживают проблемы с сердцем или сосудами.

" По нашим данным, сегодня у пациентов, которые прошли углубленную диспансеризацию после перенесённого ковида, до 70% встречаются сердечно-сосудистые заболевания", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая перед коллегами из Шанхайской организации сотрудничества.

Он подчеркнул, что на фоне отступающей пандемии на первый план выходят профилактика и реабилитация.