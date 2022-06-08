08 Июня 2022
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Политика Новосибирская область
Бюджет, деньги (2016) | Фото:kolpinec.ru

Поддержка промышленникам Новосибирской области расширяется. Региональные власти разработали новый набор инструментов и механизмов

О мерах поддержки промышленников в Новосибирской области рассказали руководители государственной инфраструктуры услуг для бизнеса. Льготные займы, платформы микросубконтрактации и телеграм-бот для установки и развития деловых контактов доступны предприятиям Новосибирской области в рамках региональных и федеральных госпрограмм.

О мерах поддержки со стороны правительства Новосибирской области рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. По его словам, минпромторг региона сохранил субсидии на часть затрат при покупке оборудования в полном объеме, эта мера поддержки пользуется наибольшим спросом. На ее реализацию предусмотрено 22,7 млн рублей. Продолжает действовать региональная госпрограмма по развитию промышленности – Фонд развития промышленности Новосибирской области докапитализирован на 67,1 млн рублей.

«В нашем регионе продолжает работу Фонд развития промышленности, который разрабатывает специальные финансовые продукты. Совместно с подведомственной организацией наше министерство развивает ресурсы под названием «Сделаем сами»: сайт поможет средним и крупным предприятиям, а телеграм-бот поможет микро-, малым и начинающим предприятиям», – рассказал министр Андрей Гончаров.

коллаж, экономика, рост, Россия, промышленность, АПК, сельское хозяйство, завод, рабочий, деньги(2016)|Фото: Накануне.RU

Минпромторг региона совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области создали сайт-платформу микросубконтрактации, где одни компании могут разместить информацию о потребностях, а другие – откликнуться с предложением о сотрудничестве. Сайт не имеет нагруженных каталогов, сложных полей для заполнения. Еще один плюс – максимально снижены риски внесения спама за счет авторизации через госуслуги. Протестировать возможности сайта предприятия могут по адресу partner.nso.ru.

Другой разработкой параллельно занялся региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Специалисты центра создали телеграм-бот «Сделаем сами», где в интерфейсе чата компании могут заявить о своих потребностях в нехватке товара или желании продать его. Доработки бота позволили расширить его функционал экспресс-консультированием о том, какие ведомства могут помочь бизнесу в случае проблем в условиях санкций. Открыть бот в мессенджере можно по ссылке t.me/sdelaemsami_bot.

Финансовые продукты поддержки предприятий представил директор Государственного фонда развития промышленности Виктор Карбовский. В рамках программы «Технологический потенциал», например, сумма займа составляет от 5 до 50 млн рублей до 3 лет, исходя из типа поручительства действуют разные процентные ставки: 2,5% при условии обеспечения рабочими местами молодых специалистов, 3% годовых: банковская гарантия или поручительство Гарантийного фонда НСО, 5% при другом обеспечении. Ещё одна программа касается грантового возмещения части затрат на обслуживание кредитов промпредприятий. Фонд готов профинансировать до 70% от стоимости обслуживания заёмных средств.

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона готово к сотрудничеству и конструктивному диалогу, подчеркнул в завершение мероприятия министр Андрей Гончаров. Обратиться с предложениями можно в минпромторг по почте mtv@nso.ru или написав обращение на сайте ведомства. Продолжает работу горячая линия по номеру 8 800 600 34 07.

Теги: поддержка предприн6имателей, гранты, банковские гарантии, телеграм-бот



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