08 Июня 2022
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Армия и ВПК Украина
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

В Минобороны РФ озвучили данные о потерях украинских войск при освобождения от них Святогорска

В Минобороны РФ заявили, что украинская группировка на Донбассе несёт значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска (ДНР) за три дня боёв потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и свыше двадцати единиц автомобильной техники.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесён удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ. Оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, а также вертолёт Ми-8. Кроме того, сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Перехвачены три ракеты оперативно-тактического комплекса "Точка-У" и пять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч". Ракетными войсками и артиллерией поражено: 68 пунктов управления, 172 огневых позиций артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня "Смерч", батарея РСЗО "Ураган", а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техник ВСУ.

Теги: Минобороны РФ, специальная военная операция, ВСУ



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