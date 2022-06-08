ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову

Центризбирком России официально зарегистрировал в качестве депутата Госдумы восьмого созыва Андрея Свинцова. Он получил мандат лидера ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле этого года. Решение о передаче ему мандата было принято 1 июня.

Свинцов выдвигался на осенних выборах в Госдуму в составе федерального списка партии и шел первым номером в региональной группе №41.

В 2021 году Свинцову не удалось пройти в Госдуму, хотя до этого он был депутатом VI и VII созывов палаты, в седьмом созыве являлся зампредом комитета ГД по информполитике.