08 Июня 2022
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Политика В России
Кабинет Владимира Жириновского (2021) | Фото: t.me/zhirinovskylive

ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову

Центризбирком России официально зарегистрировал в качестве депутата Госдумы восьмого созыва Андрея Свинцова. Он получил мандат лидера ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле этого года. Решение о передаче ему мандата было принято 1 июня.

Свинцов выдвигался на осенних выборах в Госдуму в составе федерального списка партии и шел первым номером в региональной группе №41.

В 2021 году Свинцову не удалось пройти в Госдуму, хотя до этого он был депутатом VI и VII созывов палаты, в седьмом созыве являлся зампредом комитета ГД по информполитике.

Теги: андрей свинцов, мандат, госдума, депутат, владимир жириновский, лдпр



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