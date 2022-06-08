Объем отечественных IT-решений и продуктов на рынке за год вырос на 40% - Минцифры

В 2021 году объем отечественных IT-решений, продуктов и ПО вырос на 40% и превысил 2 трлн руб., сообщи глава Минцифры России Максут Шадаев, выступая в Совете Федерации. По его словам, значительные льготы и налоговые послабления для айтишников привели к росту отчислений в бюджет на 20% - до 87 млрд руб. Льготами воспользовались 7 тыс. компаний, а всего в реестре российских IT-компаний числится более 12 тыс. предприятий.