08 Июня 2022
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Политика За рубежом
ПМЭФ, пленарное заседание, президент Республики Молдова Игорь Додон (2017) | Фото: forumspb.com

Додон заявил о возможном присоединении Молдавии к Румынии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своём telegram-канале высказался о возможном присоединении Молдавии к Румынии. По его мнению, "отчётливо видно, что нынешний президент Молдавии Майя Санду и её внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации".

"Некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве, которая ведётся в настоящее время в этом регионе. На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории республики. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета", - написал Додон.

По его мнению, это может произойти без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам.

"Готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной, которое впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, как уже было в истории нашего народа в начале прошлого века", - написал Додон.

Теги: Игорь Додон, Молдавия, Румыния, присоединение



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