В Дагестане поставили школьный спектакль о повешении Зои Космодемьянской

В дагестанской школе-интернате "Пять сторон света" прошло внеклассное мероприятие на тему "У войны не женское лицо". В его ходе дети имитировали повешение Зои Космодемьянской.

Постановка, по данным telegram-канала Sota, состоялась в конце мая в седьмых классах.

"Эй, товарищи, чего смотрите?! Будьте смелее, бейте, бейте фашистов! Жгите, травите!" - говорит школьница, игравшая Космодемьянскую.

Получить комментарий министерства образования и науки Дагестана к моменту публикации не удалось. Туда направлен запрос.

Зоя Космодемьянская (1923-1941) погибла от рук фашистов при выполнении боевого задания по уничтожению инфраструктуры, которую использовал враг, она приняла мученическую смерть после долгих издевательств. Вскоре после гибели она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.