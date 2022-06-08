"Матч ТВ" может пересмотреть контракт с РПЛ, если в России появится еще один футбольный турнир

"Газпром-Медиа холдинг" в лице заместителя гендиректора Тины Канделаки пригрозил руководству Российской футбольной премьер-лиги о возможности пересмотра контракта "Матч ТВ" (входит в "Газпром-Медиа") с лигой, если клубы создадут альтернативную лигу, пишет "РБК Спорт".

Идея создания нового турнира принадлежит ряду клубов РПЛ и сейчас активно обсуждается. Авторы считают, что структура турнира должна быть схожа с еврокубком. Они ожидают, что новая лига может принести доход, хотя информации о потенциальных спонсорах пока нет. В Российском футбольном союзе идея тоже обсуждается, итоги будут известны после 15 июля.

В письме, обращенном к руководству РПЛ, Канделаки пишет, что новый турнир может снизить ценность прав на трансляцию матчей РПЛ на "Матч ТВ". Это, в свою очередь, приведет к "пересмотру положений указанного договора касательно стоимости медиаправ".

"Матч ТВ" получил право на трансляцию игр РПЛ с лета 2022 года. Вещатель предложил платить по 6,6 млрд руб. в первые два года действия соглашения и по 7,7 млрд руб. — в следующие два. Это самый крупный спортивный контракт с вещателем в истории российского спорта.