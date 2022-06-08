08 Июня 2022
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крымский мост, дорога, шоссе, трасса, море (2018) | Фото:Накануне.RU

Гражданские автомобили пока не могут ездить по материковой части в Крым

Проезд по материку в Крым для гражданских автомобилей пока невозможен, хотя военный транспорт начал пользоваться этим коридором, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Маршрут по материковой части открыт и свободен для передвижения военного транспорта и доставки грузов, однако говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока ещё рано", - пояснил Аксенов.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил об открытии автомобильного сообщения между Крымом и другими регионами РФ по материку – территории ЛНР и ДНР, а также подконтрольным ВС РФ территориям Украины.

Теги: крым, сергей аксенов, украина, автомобильная дорога



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