Гражданские автомобили пока не могут ездить по материковой части в Крым

Проезд по материку в Крым для гражданских автомобилей пока невозможен, хотя военный транспорт начал пользоваться этим коридором, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Маршрут по материковой части открыт и свободен для передвижения военного транспорта и доставки грузов, однако говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока ещё рано", - пояснил Аксенов.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил об открытии автомобильного сообщения между Крымом и другими регионами РФ по материку – территории ЛНР и ДНР, а также подконтрольным ВС РФ территориям Украины.