08 Июня 2022
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Для проекта "Активный Екатеринбург" появилось мобильное приложение на iOS

Информационная система "Активный Екатеринбург" теперь включает в себя не только сайт в интернете, но и мобильное приложение, доступное для устройств на операционной системе iOS. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Скачав приложение, обладающее тем же функционалом, что и сайт, жители уральской столицы смогут принимать участие в опросах, касающихся различных сфер городского хозяйства. Также горожане получат возможность направлять сообщения по актуальным вопросам (неработающие светофоры, сломанные остановки, работа общественного транспорта) и получать обратную связь от представителей органов местного самоуправления.

Здесь же можно будет почитать новости о жизни города и поделиться ими в социальных сетях. Как отметили в мэрии, приложение для мобильных устройств на операционной системе Android готовится к запуску в ближайшее время.

Напомним, проект "Активный Екатеринбург" стартовал 1 июня этого года. Главная цель – вовлечение горожан в решение вопросов развития и создания комфортных условий для проживания в уральской столице. Так, прямо сейчас екатеринбуржцы могут выразить свое отношение к раздельному сбору мусора.

Теги: Активный Екатеринбург, приложение, проект



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