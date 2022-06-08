Власти Украины назвали условие, без которого "никакое зерно никуда никому не поедет"

Хотя власти Турции ранее заявили о договоренности с Киевом о покупке украинского зерна со скидкой более 25%, Украина пока не готова начать транспортировку товара.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что поставки зерна морем из украинских портов станут возможными только после обеспечения безопасности страны. "Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности номер один", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

Он не уточнил, что подразумевается под установлением "безопасности страны".

Предполагается, что на этой неделе в Турции при участии представителей России, Украины и ООН будет обсуждаться возможность создания "коридора" в Черном море для вывоза украинского зерна в страны-покупатели.