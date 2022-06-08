08 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге взорвавшийся вэйп разворотил лицо подростку

В Екатеринбурге 15-летний подросток серьезно пострадал при взрыве вэйпа. Полиция начала проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, юноша поступил в ДГКБ №9 с диагнозом: рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов и ожог левого предплечья. Как установили сотрудники ПДН, травму парень получил в результате курения так называемого вэйпа – электронного устройства, создающего пар. Само злополучное устройство пострадавший взял у своего 14-летнего знакомого: тот просил подержать вэйп у себя, так как опасался, что его увидят родители.

Вечером, когда никого не было дома, подросток захотел покурить в своей комнате, открыл окно и включил устройство. Практически сразу раздался хлопок и парень ощутил сильную боль в области рта, у его пошла кровь. Оправившись от шока, юноша обнаружил, что у него больше нет пяти передних зубов. Сначала он попытался скрыть происшествие, испугавшись наказания родителей, но затем все же рассказал о случившемся матери.

Несчастного подростка отвезли в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Как отмечают в МВД, в Екатеринбурге уже фиксировались подобные случаи. Полиция настоятельно рекомендует родителям провести беседы со своими детьми об опасности использования вэйпов, а также курения в целом.

Теги: подросток, вэйп, взрыв, полиция, Екатеринбург



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