В Челябинской области подросток до смерти избил мать

В отношении 16-летнего жителя Снежинска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, днем 4 июня между подозреваемым и его пьяной матерью в квартире произошел бытовой конфликт, в ходе которого подросток нанес несколько ударов женщине. Впоследствии потерпевшая скончалась от разрыва внутренних органов.

В ближайшее время подростку изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Напомним, в апреле в Челябинске между подростками произошла ссора. 14-летний школьник избил 15-летнего мальчика. От полученных травм он скончался. Возбуждено уголовное дело.